Napoli vicinissimo a Gabri Veiga: atteso l’ok per le visite mediche

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gabri Veiga sarebbe sempre più vicino al Napoli.

Ormai l’attaccante spagnolo Gabri Veiga sarebbe prossimo ad arrivare al Napoli. Nonostante la trattativa abbia subito un recente rallentamento il giocatore starebbe attendendo l’ok per effettuare le visite mediche presso Villa Stuart. Successivamente firmerà il contratto e potrà unirsi con i suoi nuovi compagni di squadra.

Ecco in seguito quanto riportato in merito da La Gazzetta dello Sport:

“Ormai il nazionale Under 21 di fatto ha salutato il suo Celta, giocando l’ultimo quarto d’ora della prima di campionato, il 13 agosto a Vigo. Sabato scorso a San Sebastian, contro la Real Sociedad, Rafa Martinez non lo ha nemmeno utilizzato proprio per non compromettere una trattativa ormai in definizione, come ha spiegato. Il giocatore attende l’ok per partire per Roma, svolgere le visite mediche, firmare il contratto e unirsi ai nuovi compagni.”

