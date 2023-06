Napoli, Zielinski avrebbe confessato le sue volontà per il futuro

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski avrebbe confessato ai suoi amici cosa vorrebbe accadesse in merito alla sua carriera.

Piotr Zielinski è stato uno dei protagonisti della stagione del Napoli appena conclusa. Di recente si è spesso parlato del futuro del centrocampista polacco, che ha un contratto in scadenza con il club azzurro nel 2024 ed attualmente non sarebbe stato trovato ancora alcun accordo per il rinnovo. D’altro canto il giocatore non avrebbe mai nascosto il desiderio di una permanenza al Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato proprio una sua confidenza agli amici in merito al suo volere:

“Il centrocampista polacco non si vede nemmeno lontano dal Vesuvio, il legame con la terra partenopea è speciale e noto da tempo. Tant’è che dopo il messaggio social pubblicato per ringraziare il popolo napoletano per il murale dedicatogli a Quarto, durante la festa organizzata il giocatore ha confessato ai suoi amici di voler rimanere con il club azzurro.”

Fonte foto: Flickr.com

