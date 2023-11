Napoli, Zielinski potrebbe tornare contro il Real Madrid

Secondo La Gazzetta dello Sport Piotr Zielinski potrebbe tornare a disposizione per la sfida tra Real Madrid e Napoli.

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della Nazionale polacca a causa di una tonsillite. La Gazzetta dello Sport si è concentrata sui suoi tempi di recupero.

Secondo quanto si legge Zielinski potrebbe non recuperare in tempo per la sfida di campionato contro l’Atalanta, tuttavia potrebbe tornare a disposizione per la Champions League.

“Solo un grosso spavento. Piotr Zielinski ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale polacca e presto sarà a disposizione di mister Walter Mazzarri, pronto per il nuovo debutto sulla panchina azzurra. Il centrocampista partenopeo non è stato bene in questi giorni e gli è stata diagnosticata l’angina tonsillare (altrimenti detta tonsillite) che lo terrà lontano dai campi almeno per la prossima partita di campionato alla ripresa. Il calciatore polacco, infatti, non sarà a disposizione per la sfida di sabato sera contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. La speranza è che possa recuperare in tempo per il match di Champions League in programma mercoledì prossimo al “Bernabeu” contro il Real Madrid.”

