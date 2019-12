Natale traumatico per il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone terrorizzato da Babbo Natale

La vita dei ferragnez è costantemente sotto i riflettori, quelli dei social, attraverso i quali Chiara Ferragni e Fedez raccontano la loro quotidianità, minuto per minuto, tra lavoro, svago e momenti privati. E come poteva mancare il Natale? I due coniugi e il piccolo Leone stanno trascorrendo le vacanze natalizie in montagna, in compagnia di famiglia e amici e ieri, nel racconto della loro vigilia di Natale, c’è stato spazio per l’incontro tra Leone, il bambino nato a marzo del 2018, e Babbo Natale.

Un incontro non proprio felicissimo, a giudicare dalla reazione del bambino, traumatizzato dalla vista all’improvviso dell’amico di famiglia travestito da Babbo Natale. Il momento del pianto inconsolabile è ripreso da più punti di vista e si può trovare sia in video, pubblicato da Fedez, che sotto forma di istantanea, con delle foto del momento pubblicate da Chiara Ferragni sul suo profilo personale. “Babbo Natale è venuto a fare visita a Leo, ma lui a quanto pare non si fidava molto”, scrive la Ferragni per raccontare il momento del pianto di suo figlio.

La famiglia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un resort sulle Dolomiti e in queste ore vediamo i tre divertirsi tra neve, spa e momenti di relax, tutti raccontati attraverso i canali social. Come sempre al loro seguito ci sono i tanti componenti della “crew” ferragnez che spesso seguono i due in giro per il mondo, tra impegni di lavoro e svago.

Intanto nelle ultime settimane, manco a dirlo, Fedez e Chiara Ferragni sono stati diversamente protagonisti della discussione pubblica. Il primo per la vicenda legata a Tiziano Ferro e le accuse di bullismo da quest’ultimo mosse nei suoi confronti, lei per essere stata protagonista delle “voci di mercato” relative al prossimo Festival di Sanremo, per il quale resta una delle candidate alla co-conduzione con Amadeus, visto che i volti femminili di questo Festival non sono stati ancora svelati.