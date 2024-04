La Gazzetta dello Sport – Natan, futuro lontano da Napoli: cifra intorno ai 6 mln per l’addio

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’impiego di Natan. Il difensore sembrerebbe già essere lontano dal Napoli del futuro, ed è stata già individuata un’ipotetica cifra, che potrebbe indurre la società a cederlo. Colui che era stato scelto come erede di Kim, non ha mantenuto le aspettative:

“Anche il futuro di Natan è in discussione. Basti pensare che Juan Jesus, nonostante l’età e il contratto in scadenza, gli è sempre stato preferito nell’ultimo periodo. È stato prelevato per 10 milioni dal Bragantino, vuol dire che basta un’offerta superiore ai 6 per permettere alla società di realizzare una plusvalenza“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

