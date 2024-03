Corriere del Mezzogiorno – Natan ha deluso le aspettative? Non è riuscito a conquistare un posto da titolare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’utilizzo di Natan all’interno della formazione del Napoli. Nonostante tre cambi allenatore, anche per Francesco Calzona, non merita un posto da titolare: “Il suo inserimento nella squadra campione d’Italia è stato più complicato del previsto. Rudi Garcia gli ha preferito da subito Juan Jesus. Poi, l’infortunio alla spalla con Mazzarri e lo stop di un mese ha complicato il suo cammino. Con Calzona non ha mai giocato finora. Ha raccolto tredici presenze, (909 minuti) ma non ha rubato l’occhio. Di sicuro sarà valutato anche l’anno prossimo perché le difficoltà di ambientamento, in un calcio per lui tutto nuovo, hanno frenato le sue ambizione”.

