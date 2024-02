La Gazzetta dello Sport – Natan, possibile rientro dal 1′: ballottaggio con Ostigard

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida del Napoli contro il Genoa. Potrebbe rientrare Natan dal primo minuto: “Intanto, però, Mazzarri si concentra solo sul Genoa, dove dovrebbe tornare al sistema più indicato per la sua squadra: sarà ancora 4-3-3, più coraggioso e spregiudicato, per ritrovare geometrie e certezza, gol e vittoria.

Walter recupererà Mario Rui – assente a Milano per squalifica – ma dovrà fare a meno dello squalificato Juan Jesus: così potrebbe rivedere il campo Natan, assente per infortunio dalla sconfitta in casa della Roma dello scorso 23 dicembre. Il brasiliano è in ballottaggio con Ostigard, rispolverato recentemente quando il tecnico ha deciso di puntare sulla difesa a tre. Da capire se Mazzarri confermerà Zielinski in mediana dopo la prova opaca contro il Milan, mentre davanti riecco Politano con Simeone e Kvaratskhelia“.

