La Gazzetta dello Sport – Natan rischia col Braga, momento delicato: può restare fuori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Natan, in vista della sfida col Braga. Dopo gli infortuni di Mario Rui e Olivera, potrebbe essere arrivata l’occasione per Zanoli, lasciando così in panchina il brasiliano.

“Un momento delicato, sotto l’aspetto psicologico, per l’acquisto brasiliano arrivato per sostituire il sudcoreano Kim. Proprio nella partita di andata a Braga, lo scorso 20 settembre, Natan aveva fatto il suo esordio con la maglia del Napoli. Poi era diventato titolare da centrale, visto anche l’infortunio di Juan Jesus, Ora sta perdendo posizioni. Non può diventare un capro espiatorio, ma sicuramente le cose dietro non funzionano”.

Fonte foto in evidenza

