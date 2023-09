La Gazzetta dello Sport – Natan si sente pronto all’esordio, studia l’italiano e spinge per giocare.

L’edizione del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sull’impiego di Natan da parte del Napoli. Garcia, dal canto suo, ci va con i piedi di piombo per evitare qualsiasi errore, che possa condannare il giovane attaccante. Intanto, però, il brasiliano spera di esordire dopo la sosta: “Anche via social il brasiliano Natan, il difensore acquistato in agosto dal Red Bull Bragantino, dà segnali della sua grande voglia di diventare presto protagonista con la maglia azzurra.

Natan sta studiando intensamente l’italiano, per integrarsi più in fretta, e su Instagram ha postato una foto del suo pc, sul quale display appaiono alcuni verbi italiani coniugati. Anche per lui il momento dell’esordio italiano si avvicina”.

