La Gazzetta dello Sport – Navas, Napoli prepara l’assalto: Fabian può sbloccare l’affare.

Il Napoli è pronto, e nelle ultime ore sta studiando il piano perfetto per l’assalto definitivo a Keylor Navas.

“Un’operazione in teoria impossibile – il costaricano percepisce 9 milioni di euro netti dal Paris Saint-Germain – ma che le situazioni di mercato possono rendere missione possibile”.

Guerra Navas-Psg: “È in atto in questo momento fra il club e l’esperto numero 1 che non ha gradito certi comportamenti. A Navas non dispiace la prospettiva di giocare a Napoli, ma non vuole assolutamente favorire la società (ha ancora due anni di contratto d’oro), perché ritiene di essere stato trattato male, e non solo per la scelta del titolare ricaduta su Donnarumma“. E poi c’è la richiesta del Psg per Fabian: “Attualmente fuori dal progetto Napoli perché non ha voluto rinnovare il contratto. Anche in questo caso Campos ha bisogno di sistemare qualche altra uscita per far spazio all’andaluso. Le operazioni sono indipendenti, ma potrebbero diventare vasi comunicanti. Nel senso che il Napoli potrebbe “scontare” il cartellino di Fabian a 20 milioni, se nel frattempo il Psg avrà lasciato libero (con lauta buonuscita) Navas”.

