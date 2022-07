Corriere dello Sport – Navas obiettivo concreto, Napoli a lavoro: maxi ingaggio da 7 mln più bonus.

Luciano Spalletti non vuole correre rischi e ha chiesto alla società un innesto tra i pali. Il Napoli è pronto, non solo a rinnovare il contratto di Meret, ma anche a regalare un profilo incredibile al tecnico. Si tratta di Keylor Navas, 35enne in uscita dal Psg, che è disposto a cederlo subito. La società azzurra pensa al prestito, offrendo un maxi ingaggio da 7 milioni più bonus. Ad oggi si lavora per cercare la formula migliore con l’approvazione di Keylor.

