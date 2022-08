Navas si complica, rilancio del Napoli per Kepa

Il Napoli rilancia per Kepa !

Il Napoli vuole acquistare un nuovo portiere in questa sessione estiva di mercato. Dopo Tanguy Ndombele, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbero riuscire più facilmente a prendere il talento spagnolo. Ecco quanto scrive il quotidiano Repubblica:

“La società sta lavorando attentamente in queste per consegnare al tecnico anche un portiere di assoluta esperienza. A tal proposito resta calda ma complessa la pista per Keylor Navas del Paris Saint-Germain soprattutto per l’ingaggio alto del giocatore. Occhi pertanto su un’alternativa: Kepa del Chelsea, che sarebbe più facile da acquistare”.