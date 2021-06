Nazionale, Elmas bocciato: “Non è il calciatore ammirato nel Napoli”

TMW pone l’attenzione su Eljif Elmas, durante la sfida tra la Macedonia del Nord e l’Ucraina, il centrocampista, in un ruolo da attaccante, non ha brillato per le sue prestazioni.

Elmas bocciato nella sfida contro l’Ucraina.

In un ruolo praticamente da attaccante, Eljif Elmas non brilla nella sfida in nazionale con la Macedonia del Nord: “Non è il calciatore spesso ammirato nel Napoli. Forse il ruolo, forse la tensione”.

Tuttosport scrive: “Non quello visto al Napoli: aspettative più che deluse, voto 5”. La Gazzetta dello Sport: “A disagio in attacco. Quando torna a centrocampo cresce molto”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

