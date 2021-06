Nazionale: Insigne spicca su tutti in questa orchestra di gioco e di mentalità

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola così: “L’Italia ci fa sognare”, l’elogio di un’altra ottima prestazione della Nazionale.

La Nazionale, nell’amichevole contro la Repubblica Ceca, batte gli avversari 4-0.

La Nazionale esce vittoriosa dal match contro la Repubblica Ceca, portando a casa un risultato di 4-0. Non è il Brasile, ma neanche San Marino, piuttosto si porta avanti raggiungendo il 27° risultato di fila nell’8^ sfida consecutiva, senza subire reti: “In questa orchestra di gioco e di mentalità, hanno incantato i violini. Su tutti Insigne, il migliore, che ha innescato il primo gol, segnato il terzo e rifinito il quarto di Berardi. Ma ottimo anche Immobile, che ha conquistato definitivamente i gradi di centravanti titolare: gol, assist e tanto movimento utile. A ruota tutti gli altri.

Bologna ci ha detto che è la strada giusta da percorrere. Siamo stati troppo belli. Troppo presto? No, perché se la bellezza ha delle radici profonde, non sfiorisce. Non in una settimana, perlomeno. Siamo pronti. Alzate pure il sipario”.

