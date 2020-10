Nazionali, la novità della FIFA. I club possono dire di no

Nazionali, la Fifa rivoluziona tutto

La Fifa, ha approvato un importante modifica temporanea rispetto ai giorcatori e alle loro nazionali. Viene così dato seguito alla richiesta dei club, che tempono per la salute dei propri tesserati. I club così potranno decidere di non mandare i giocatori in nazionale, secondo alcuni criteri. Ecco quanto deciso:

“In particolare il no è consentito: quando è previsto un periodo obbligatorio di quarantena o autoisolamento di almeno cinque giorni al ritorno nella città dove si trova il club del giocatore oppure nella città in cui si svolge una partita della Nazionale. Stessa possibilità è valida quando sono previste limitazioni di viaggio da o verso una delle città di cui sopra. Il rifiuto è possibile soltanto se non è prevista un’esenzione specifica per i calciatori delle Nazionali da parte delle autorità competenti. Questa modifica del regolamento Fifa è applicata fino alla fine del 2020 ed è valida solo per le partite che si disputeranno sotto l’egida della Federcalcio mondiale”.

