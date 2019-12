NBA 18 dicembre, highlights e video delle partite: Clippers ok, colpo di Indiana, sconfitta per Melli

Sei partite nella notte NBA. Spicca la vittoria degli Indiana Pacers, che ferma a 14 la striscia di successi consecutivi in trasferta dei Los Angeles Lakers. Cadono i Lakers ed invece sorridono i Clippers, che non hanno problemi contro Phoenix. Successi anche per Utah e Brooklyn, con i Nets che sconfiggono dopo un tempo supplementare i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli.

Credit Ciamillo