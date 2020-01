NBA 2019-2020: Antetokounmpo guida i Bucks, Jayson Tatum trascina i Celtics, i Lakers vincono senza LeBron

Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri validi per la stagione regolare NBA 2019-2020. Vincono in trasferta Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, successi casalinghi larghissimi per Boston Celtics e Houston Rockets; a livello individuale, spiccano le prestazioni di Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano.

Successo esterno per i Milwaukee Bucks, che espugnano il Moda Center di Portland con il punteggio di 101-122. Partita controllata fin dall’inizio dal team leader della Lega che, come succede spesso e volentieri, può contare su un Giannis Antetokoumpo in grande serata: l’MVP della scorsa stagione manda in archivio un’abbondante doppia doppia da 32 punti e 17 rimbalzi ed è ben assistito da Khris Middleton ed Eric Bledsoe, rispettivamente a segno con 30 e 29 punti. Ai Blazers non bastano i 26 di Damian Lillard e la doppia doppia di Carmelo Anthony (19 punti e 11 rimbalzi).

Vittoria dal peso specifico notevole per i Los Angeles Lakers che, privi di LeBron James ed Anthony Davis, sbancano la Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City con il punteggio di 110-125. Ottavo successo di fila per i californiani, che ipotecano il risultato già nel primo quarto segnando ben 41 punti e doppiando gli avversari: in assenza dei due leader maximi, a prendersi sulle spalle l’attacco della squadra di Frank Vogel è Kyle Kuzma, autore di 36 punti, e ben coadiuvato da Rajon Rondo, in doppia doppia con 21 punti e 12 rimbalzi. Ai Thunder non basta l’ottima prova di Danilo Gallinari, miglior realizzatore del team (alla pari con Shai Gilgeous-Alexander) con 24 punti.

Tornano a sorridere i Dallas Mavericks, che si impongono in rimonta sui Philadelphia 76ers per 109-91. Grande secondo tempo dei ragazzi di Rick Carlisle, che con un’ottima prestazione di collettivo portano a casa un match molto importante, sopperendo a una serata non molto precisa al tiro per Luka Doncic (soltanto 4/15 dal campo), che comunque figura nel tabellino con 19 punti e 12 assist. Da sottolineare la buona performance di Dwight Powell (19 punti e 12 rimbalzi), mentre per gli ospiti il miglior marcatore è Tobias Harris con 20 punti.

Vittoria in scioltezza per gli Houston Rockets, che al Toyota Center si sbarazzano dei Minnesota Timberwolves per 139-109. I texani scavano il solco nei quarti centrali, trascinati dal solito James Harden, a referto con 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, e da Russell Westbrook, anch’egli in doppia doppia con 30 punti e 10 assist; da segnalare anche l’ottimo contributo del ventunenne Isaiah Hartenstein (17 punti e 15 rimbalzi).

Punteggio quasi identico per i Boston Celtics, che al TD Garden annichiliscono i New Orleans Pelicans per 140-105. Prestazione da incorniciare per Jayson Tatum, che mette a segno ben 41 punti con ottime percentuali al tiro, facendo registrare il proprio career high. Molto positiva anche la prova di Enes Kanter, che si regala una corposa doppia doppia da 22 punti e 19 rimbalzi; sull’altro versante, il top scorer è Frank Jackson con 22 punti, mentre Nicolò Melli gioca poco meno di 20′ iscrivendosi al tabellino con 7 punti, 5 rimbalzi e 2 assist.

Ritornano al successo i Chicago Bulls che, dopo sei sconfitte consecutive, passano sul campo dei Detroit Pistons per 99-108. Decisivo Zach LaVine con 25 punti (seppure soltanto 1/9 da tre punti), mentre tra i padroni di casa da evidenziare l’ottima prestazione di Derrick Rose, autore di 20 punti e 7 assist. Infine, sorpresa piuttosto clamorosa al Pepsi Center, dove i Denver Nuggets vengono battuti a domicilio dai Cleveland Cavaliers per 103-111. A trascinare la franchigia dell’Ohio ci pensano Collin Sexton (25 punti) e Kevin Love (19 punti e 15 rimbalzi); al sodalizio del Colorado non bastano i 24 di Jamal Murray e la doppia doppia di Nikola Jokic (19 punti e 12 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE (12 GENNAIO)

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 139-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans 140-105

Detroit Pistons-Chicago Bulls 99-108

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 110-125

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers 109-91

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 103-111

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks 101-122

Foto: LaPresse