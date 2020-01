NBA 2019-2020, Blake Griffin si è infortunato al ginocchio e potrebbe fermarsi per il resto della stagione

Non c’è un attimo di tregua per Blake Griffin. L’ala grande dei Detroit Pistons, sei volte all-star, è alle prese, infatti, con l’ennesimo infortunio. I problemi fisici sono ormai una costante nella carriera dell’ex Clippers, il quale, nell’ultimo lustro, è stato fortemente limitato da una tendenza a farsi male molto facilmente. Stavolta è il ginocchio sinistro a dare noie alla prima scelta del draft 2009.

Nonostante le smentite del proprietario dei Pistons Tom Gores, oltretutto, sembrerebbe che la franchigia del Michigan, come riporta Yahoo! Sport, starebbe valutando fortemente l’ipotesi di fermare Griffin per il resto della stagione, nella speranza che possa guarire del tutto. Detroit, che al momento occupa l’11esima posizione a Est con 13 successi e 24 sconfitte, non ha moltissimo da chiedere alla stagione, anche se il settimo o l’ottavo seed, attualmente occupati da Brooklyn Nets (16-18) e Orlando Magic (16-20) sono ancora raggiungibili.

Sono proprio i problemi fisici di Griffin, inoltre, il motivo principale per cui i Pistons hanno un record così negativo. L’anno scorso la star ex Clippers aveva giocato 75 partite (su 82) e trascinato i suoi alla post season con una stagione da 24,5 punti (record in carriera), 7,5 rimbalzi e 5,4 assist. In quest’annata, però, Blake ha già saltato 19 incontri e quando è sceso in campo ha prodotto, in media, appena 15,5 punti, il minimo da quando è in NBA.

Foto: Lapresse