NBA 2019-2020, Danilo Gallinari piace ai 76ers e ai Dallas Mavericks di Luka Doncic

Danilo Gallinari è uno dei nomi chiacchierati di questa sessione di mercato NBA. L’azzurro è in scadenza di contratto in estate e la sua squadra attuale, gli Oklahoma City Thunder, potrebbero valutare l’ipotesi di cederlo prima della trade deadline, che si terrà in febbraio, onde evitare di perderlo a zero in estate. Qualche mese fa, per la verità, sembrava certo l’addio del Gallo alla franchigia che fu di Kevin Durant, ma da dicembre il team ha ingranato e dopo aver vinto partite su partite, ora, OKC si trova tra le prime otto della Western Conference e sembra già sicura di un posto ai playoff. Viene, dunque, da chiedersi se valga la pena privarsi un pezzo importante come l’azzurro.

Alla finestra, ad ogni modo, ci sono diverse squadre e le più interessate, secondo quanto riporta Kevin O’Connor di The Ringer, sono i Philadelphia di Joel Embiid, alla disperata ricerca di un esterno versatile e abile nel tiro dall’arco, e i Dallas Mavericks di Luka Doncic che vorrebbero formare un frontcourt tutto europeo con Danilo, lo sloveno e il lettone Kristaps Porzingis.

Gallinari nelle 38 partite giocate fin qua viaggia a 19 punti di media e segna con il 40% da tre prendendosi, in media, ben 7,5 tiri dall’arco a partita. L’azzurro, inoltre, per la quarta stagione consecutiva sta tirando i liberi con percentuali superiori al 90%. In caso le trattative per lui non andassero a buon fine, ad ogni modo, 76ers e Mavs sarebbero pronte a buttarsi su Robert Covington dei Minnesota Timberwolves e sul veterano Andre Iguodala dei Memphis Grizzlies.

Foto: Lapresse