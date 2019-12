NBA 2019-2020, doppia tegola per i Toronto Raptors: si fermano Pascal Siakam e Marc Gasol

Bruttissime notizie per i campioni NBA in carica dei Toronto Raptors. Infatti, stante quanto riportato dal raccoglitore di rumors NBA Hoopshype.com, nelle prossime settimane il sodalizio canadese dovrà fare a meno di due membri fondamentali del suo quintetto titolare, vale a dire l’ala camerunese Pascal Siakam, il quale al momento viaggia a 25 punti e 8 rimbalzi di media, e il pivot spagnolo Marc Gasol.

Per il primo la causa è un infortunio all’inguine e i tempi di recupero sembrano ancora incerti. Per il secondo, invece, il problema è al bicipite femorale sinistro e ne avrà almeno per qualche settimana. Non se la passano tanto bene, oltretutto, nemmeno i Phoenix Suns, già privi da alcune partite della star Devin Booker, che in nottata hanno perso, causa storta alla caviglia, la prima scelta del draft 2018 DeAndre Ayton, il quale era appena tornato dopo 25 partite di sospensione dovute a una positività al doping.

Foto: Ciamillo

