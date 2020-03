NBA 2019-2020: Golden State giocherà a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus

La città di San Francisco ha deciso di proibire gli assembramenti di più di 1000 persone per far fronte all’emergenza coronavirus. La decisione riguarda da vicino anche la franchigia NBA dei Golden State Warriors, vincitrice di tre titoli nelle ultime cinque stagioni, ma attualmente, complici tantissimi infortuni, in piena crisi.

Steph Curry e compagni si vedranno, dunque, costretti a giocare a porte chiuse il prossimo match in programma contro i Brooklyn Nets. Lo comunica la franchigia stessa. Per quanto concerne i match successivi, invece, non è ancora arrivata alcuna nota ufficiale, ma verosimilmente i californiani continueranno a giocare senza pubblico per il resto della stagione.

Foto: Lapresse