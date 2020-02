NBA 2019-2020: i Memphis Grizzlies scambiano Andre Iguodala ai Miami Heat

Dopo essere rimasto fermo per tutta la prima parte di stagione, Andre Iguodala, approdato in estate ai Memphis Grizzlies nell’ambito di una trade con i Golden State Warriors, si trasferirà ai Miami Heat. Il miglior giocatore delle Finals 2015 non ha voluto vestire la casacca della franchigia del Tennessee, non reputandola una squadra all’altezza delle sue ambizioni. Molti addetti ai lavori pensavano che Memphis non sarebbe riuscita a scambiarlo e l’avrebbe perso a zero in estate, ma i Grizzlies, invece, alla fine ce l’hanno fatta ad imbastire una trade.

Iguodala passerà ai Miami Heat, attualmente quarta forza della Eastern Conference, insieme a Solomon Hill e Jae Crowder. A Memphis, che sta lottando, sorprendentemente, per un posto ai playoffs ad ovest, invece, andranno in cambio Justise Winslow, pezzo forte del pacchetto, Dion Waiters e James Johnson.

Credit: Ciamillo