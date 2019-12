NBA 2019-2020, i risultati della notte (22 dicembre). Harden e Westbrook trascinano Houston, vittorie agevoli per Bucks e Clippers

Nella notte appena trascorsa si sono disputate nove partite della stagione NBA 2019-2020. Nessuna sorpresa nei risultati finali, dal momento che tutte le big in campo sono riuscite a portare a casa la vittoria senza particolari sofferenze. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano.

Gli Houston Rockets centrano la terza vittoria consecutiva sbancando la “Talking Stick Resort Arena” di Phoenix con il punteggio finale di 125-139. A trascinare la franchigia texana è il solito duo composto da James Harden e Russell Westbrook: il primo manda a referto 47 punti (con 9/19 al tiro da tre), mentre l’ex giocatore di OKC va in doppia doppia con 30 punti e 10 assist. I Suns incappano dunque nella quinta sconfitta di fila: non basta l’ottima prova di Kelly Oubre Jr., autore di 26 punti.

I Milwaukee Bucks si confermano i leader della Eastern Conference espugnando agevolmente per 102-123 il “Madison Square Garden” di New York. L’uomo più atteso, Giannis Antetokounmpo, mette a segno una tripla doppia da 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, ma sono ben sette i giocatori del team di Mike Budenholzer ad andare in doppia cifra, tra i quali il top scorer è Khris Middleton con 23 punti. Per i Knicks buona la prova di Julius Randle, a referto con 20 punti. Vittoria ampia anche per i Los Angeles Clippers, che dominano in quel di San Antonio e chiudono sul 109-134. In una serata di magra per Paul George (soltanto 11 punti), a fare la voce grossa è il solo Kawhi Leonard, autore di 26 punti e 9 assist; il detentore dell’anello è però ben accompagnato da Montrezl Harrell e Lou Williams, a segno rispettivamente con 21 e 20 punti. Per gli Spurs il miglior realizzatore è DeMar DeRozan (24 punti), ma fa molto bene anche Marco Belinelli, in evidenza con 17 punti.

Riprendono la marcia i Philadelphia 76ers, che al “Wells Fargo Center” battono i Washington Wizards per 125-108, ponendo fine alla striscia di tre sconfitte consecutive. A dividersi la scena sono Joel Embiid (21 punti e 13 rimbalzi), Josh Richardson (21 punti) e Ben Simmons (14 punti e 11 assist), mentre al team della capitale non bastano i 36 punti del solito Bradley Beal. Vincono a domicilio anche i Brooklyn Nets, che superano gli Atlanta Hawks con il punteggio di 122-112. Il protagonista assoluto dell’incontro è Spencer Dinwiddie, sempre più leader del team newyorkese: sono 39 i punti messi a segno stanotte, cifra che va molto vicino al suo career high. Dall’altra parte, sfiora il record personale di punti anche Trae Young, autore di ben 47 punti, che però non bastano agli Hawks per ritornare al successo.

Continua il momento positivo per gli Utah Jazz, che piazzano la quinta vittoria consecutiva sbancando il campo degli Charlotte Hornets per 107-114. Da sottolineare le prestazioni di Bojan Bogdanovic e di Rudy Gobert: il primo mette a referto 26 punti, mentre il secondo è autore di una pesante doppia doppia da 17 punti e ben 19 rimbalzi. Ai padroni di casa non bastano i 29 di Terry Rozier. Altra vittoria in trasferta è quella dei Chicago Bulls, che espugnano Detroit con il punteggio di 107-119, distaccando i Pistons in classifica. L’MVP dell’incontro è senza dubbio Zach LaVine, autentico trascinatore con 33 punti, mentre per la franchigia del Michigan il top scorer è Markieff Morris con 24 punti.

Al “Moda Center” i Portland Trail Blazers mandano in archivio il quarto successo consecutivo, superando per 113-106 i Minnesota Timberwolves, che incassano la nona sconfitta di fila. Tre i nomi da segnalare per il team dell’Oregon: i soliti Damian Lillard e CJ McCollum, autori rispettivamente di 29 e 26 punti, e Hassan Whiteside, protagonista di una doppia doppia da 16 punti e 22 rimbalzi. Per gli ospiti i 33 di Andrew Wiggins non sono sufficienti a scacciare la crisi. Vittoria casalinga anche per i Memphis Grizzlies, che sconfiggono i Sacramento Kings con il punteggio di 119-115. Ottima prova collettiva per la franchigia del Tennessee, che manda ben sette giocatori in cifra, nessuno dei quali sopra i venti punti; dall’altro lato della barricata, in evidenza Harrison Barnes con 25 punti.

IL RIEPILOGO DEI RISULTATI

Charlotte Hornets-Utah Jazz 107-114

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 122-112

Detroit Pistons-Chicago Bulls 107-119

Philadelphia 76ers-Washington Wizards 125-108

New York Knicks-Milwaukee Bucks 102-123

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 119-115

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers 109-134

Phoenix Suns-Houston Rockets 125-139

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 113-106

Foto: Matteo Marchi