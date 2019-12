NBA 2019-2020, i risultati della notte (27 dicembre). Luka Doncic rientra e fa volare i Mavericks, Jazz ok su Portland, 2 overtime per i Timberwolves

Si sono giocate sei partite nella notte NBA, e tra ritorni in campo, supplementari e grandissime prestazioni di squadra non si può certo dire che ci sia stata della noia sui parquet d’America.

I Detroit Pistons mandano otto uomini in doppia cifra e sconfiggono senza fare tanti preamboli i Washington Wizards per 132-102. Se per gli ospiti a non funzionare è quasi tutto il quintetto base (visto che 4 uomini in doppia cifra su 5, compreso il miglior realizzatore, Anzejs Pasecniks con 17 punti, arrivano dalla panchina), i padroni di casa spediscono 10 uomini a 10 o più punti, con il picco di Christian Wood a quota 22 e le doppie doppie di Blake Griffin e Andre Drummond, rispettivamente con 14 e 11 rimbalzi e 14 e 10.

Nella sfida interna alla Grande Mela arriva un momento di resurrezione dei New York Knicks, che colgono la nona vittoria in stagione battendo per 82-94 una versione opaca dei Brooklyn Nets, che sbagliano la partita eccezion fatta per i 25 punti di Spencer Dinwiddie. Dall’altra parte, invece, i 33 punti di Julius Randle si rivelano essere decisivi.

Privi di Danilo Gallinari (fastidio alla caviglia sinistra), gli Oklahoma City Thunder devono arrendersi ai Memphis Grizzlies per 97-110, con un divario che si allarga irreparabilmente nel terzo periodo. L’uomo della notte è Jonas Valanciunas con 21 punti, ma è più che valido anche il contributo di Jaren Jackson Jr. con 20, mentre in casa Thunder Chris Paul mette a segno 23 punti e 11 assist, seguito da Shai Gilgeous-Alexander con 21 e da Dennis Schroder con 20.

Loading…

Loading…

Dopo uno stop di quattro partite, Luka Doncic torna e mette subito il piede sull’acceleratore, dando ai Dallas Mavericks una vittoria molto più ampia del 102-98 con cui si chiude l’incontro con i San Antonio Spurs. Per lo sloveno 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, con il contributo di Tim Hardaway Jr. (17) e di Kristaps Porzingis e Dorian Finney-Smith (13 per entrambi). Per gli Spurs 21 di DeMar DeRozan, 18 di Rudy Gay e 17 di LaMarcus Aldridge. Marco Belinelli chiude con 2 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 15’07”.

Partita infinita tra Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves, con i secondi che escono vittoriosi per 104-105 dopo due tempi supplementari e infiniti capovolgimenti di fronte. Nell’ultimo quarto, dai 2 minuti alla fine in poi, incredibilmente non segna più nessuno; nel primo overtime, invece, dopo la tripla di Buddy Hield che riporta in parità i Kings a 60″ dal termine sbagliano tutti. L’ultima parola potrebbe averla ancora lui, che però sbaglia la tripla della vittoria. Per i Timberwolves 21 punti e 15 rimbalzi di Gorgui Dieng, 19 di Robert Covington e 18 con 10 di Andrew Wiggins, per i Kings 20 e 18 di Richaun Holmes, 19 di Bogdan Bogdanovic e 18 di Marvin Bagley III.

Rimonta mancata per i Portland Trail Blazers, che perdono in casa degli Utah Jazz nonostante un disperato tentativo di recuperare venti punti di ritardo nell’ultimo quarto: punteggio finale 121-115. La notte straordinaria è quella di Donovan Mitchell, con 35 punti, seguito da Joe Ingles con 26, ma anche dalla doppia doppia di Rudy Gobert (16 e 15 rimbalzi); non bastano ai Blazers i 34 di Damian Lillard e i 25 di CJ McCollum, mentre Carmelo Anthony si ferma a 12 e 7 rimbalzi.

Questi i risultati della notte NBA:

Detroit Pistons-Washington Wizards 132-102

Brooklyn Nets-New York Knicks 82-94

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 97-110

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 102-98

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 104-105 d2ts

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 121-115

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse