NBA 2019-2020, i risultati della notte (28 dicembre): Milwaukee torna a vincere. Dragic fa impazzire Miami. Ok Boston, ko Philadelphia

Sono sei le partite della notte NBA. Dopo la sconfitta nel Christmas Day, tornano subito alla vittoria i Milwaukee Bucks e lo fanno anche senza Giannis Antetokounmpo. Tutto abbastanza facile contro gli Atlanta Hawks, battuti per 112-86 in un match già deciso all’intervallo sul +23 (63-40). Miglior marcatore Kris Middleton con 23 punti, ma importante anche la doppia doppia di Ersan Ilyasova (18 punti e 17 rimbalzi).

Chi ha battuto i Bucks a Natale sono i Philadelphia 76ers, che invece cadono in quel di Orlando per 98-97 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nei secondi finali. I Magic hanno toccato il +6 a trenta secondi dalla fine, ma due triple di Embiid hanno ridato vita ai Sixers, che hanno avuto anche il pallone per vincere, ma il tiro (serviva un miracolo) del centro camerunense dopo la persa di Gordon non ha avuto fortuna. Ottima partita per Orlando per il francese Evan Fournier (20 punti), mentre a Phila non sono bastati i 24 punti di Embiid e Harris.

Altro match che si è deciso negli ultimi possessi è quello tra Miami ed Indiana. Vincono gli Heat 113-112 grazie ad un canestro di Goran Dragic a sei secondi dalla fine. Per Miami è la quarta vittoria consecutiva e la squadra di Spoelstra consolida la sua terza posizione nella Eastern Conference. Il migliore degli Heat è stato Jimmy Butler con 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, mentre per i Pacers sette giocatori in doppia cifra ed il top scorer è stato Aaron Holiday con 17 punti.

Sopra gli Heat in classifica c’è Boston. I Celtics vincono il loro terzo match di fila, superando 129-117 i Cleveland Cavaliers in un match che i padroni di casa hanno sempre controllato fin dal primo quarto, chiuso in vantaggio di undici punti (33-22). Ottime le prestazioni tra le fila di Boston per Jaylen Brown (34 punti) e Jayson Tatum (30), mentre a Cleveland non bastano i 30 punti di Kevin Love.

Altro finale palpitante quello tra OKC e Charlotte. Vincono i Thunder dopo un tempo supplementare per 104-102. A riposo ancora Danilo Gallinari per un problema alla caviglia, ma i suoi compagni riescono comunque a vincere un match importante e che permette loro di consolidare il loro piazzamento playoff. Shai Gilgeous-Alexander è il grande protagonista con 27 punti, ma dalla panchina esce anche un Denis Schroder da 24 punti; mentre Charlotte, che aveva pareggiato ad un secondo dalla fine con Graham nell’ultimo quarto, recrimina per lo 0/2 dalla lunetta di P.J Washington allo scadere dei supplementari.

Prosegue l’ottimo momento dei Golden State Warriors, arrivati alla loro quarta vittoria consecutiva. La squadra di Steve Kerr supera 105-96 i Phoenix Suns, rimontando grazie ad un pazzesco ultimo quarto da 39-18. Decisivi i 31 punti di D’Angelo Russell, mentre agli ospiti non sono bastati i 34 punti di Devin Booker.

Questo il riepilogo dei risultati

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 129-117

Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder 102-104 d.t.s

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 98-97

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 86-112

Miami Heat – Indiana Pacers 113-112

Golden State Warriors – Phoenix Suns 105-96

Foto: Matteo Marchi