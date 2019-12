NBA 2019-2020, i risultati della notte (30 dicembre): Howard e Davis dominano sotto canestro e i Lakers spazzano via Dallas

Cinque le partite NBA che si sono svolte questa notte (30 dicembre). Ad aprire la giornata di pallacanestro made in USA il successo degli Oklahoma City Thunder sul campo dei campioni in carica, ovvero i Toronto Raptors. 98-97 il risultato finale. Migliore in campo l’ex Clippers Shai Gilgeous-Alexander, autore di un match da 32 punti con annesso canestro decisivo. Da segnalare anche i 25 punti, 11 rimbalzi e 8 assist del veterano Chris Paul.

Vittoria interna per i Memphis Grizzlies che si sono imposti, 104-117, contro gli Charlotte Horners. Nella sua prima partita da titolare, il rookie Michael Porter Jr. segna 19 punti tirando 8/10 dal campo e guida i Denver Nuggets al successo per 115-120 contro i Sacramento Kings. Cadono fragorosamente, invece, gli Houston Rockets, privi di Harden e Westbrook, sul campo dei New Orleans Pelicans. Il risultato finale è nettissimo: 112-127. Per la franchigia della Louisiana ci sono ben quattro giocatori che superano quota 25 punti, vale a dire Lonzo Ball, Brandon Ingram, Jrue Holiday e E’Twaun Moore.

Nel match clou della serata i Los Angeles Lakers si sbarazzano senza troppi problemi dei Dallas Mavericks di uno spento Luka Doncic. 95-108 il responso definitivo. Decisiva la netta superiorità del sodalizio californiano sotto canestro. I numeri dei lunghi gialloviola, non a caso, parlano chiaro: 23 punti con 8/12 dal campo per Anthony Davis e 15 punti con 6/7 dal campo in appena 19 minuti per Dwight Howard.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (30 dicembre)

OKC Thunder – Toronto Raptors 98-97

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 104-117

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 112 – 127

Sacramento Kings – Denver Nuggets 115 – 120

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 95-108

Foto: Lapresse