NBA 2019-2020, i risultati della notte (30 gennaio): Lillard vince un duello mozzafiato con Westbrook, Utah cade a San Antonio

Sei le partite che si sono giocate nella notte NBA. La sfida che balza all’occhio per prima non può che essere quella tra Houston Rockets e Portland Trail Blazers, vinta da quest’ultimi 112-125, che ha visto Russel Westbrook e Damian Lillard dare vita a un duello mozzafiato. Il primo ha fatto registrare una prestazione da 39 punti e 10 rimbalzi, mentre il secondo ha contribuito al successo dei suoi con una tripla doppia da 36 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

Nel primo match della serata gli Indiana Pacers hanno superato, dopo un overtime, i Chicago Bulls con il risultato di 106-115. Buona la prima per Victor Oladipo che rientrava dopo quasi un anno di stop. Kyrie Irving, invece, vince il duello tra point guard con Derrick Rose e permette ai suoi Brooklyn Nets di superare 115-125 i Detroit Pistons. C’entrano il successo, per 127-106, anche i Memphis Grizzlies sul campo dei derelitti New York Knicks. Ennesima grande prestazione per il rookie Ja Morant che ne mette 18 con 10 assist come contorno.

Tutto bene per Danilo Gallinari che con 19 punti contribuisce al successo, 120-100, dei suoi Oklahoma City Thunder sul campo dei Sacramento Kings. Sorprende, invece, vedere degli Utah Jazz in grande forma cadere, con il risultato di 120-127, sul campo dei peggiori San Antonio Spurs degli ultimi 23 anni. Decisivo un DeMar DeRozan che segna 38 punti di cui 16 dalla lunetta.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (30 GENNAIO)

Chicago Bulls – Indiana Pacers 106-115

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 115-125

Memphis Grizzlies – New York Knicks 127-106

Utah Jazz – San Antonio Spurs 120-127

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 112-125

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 120-100

Foto: Lapresse