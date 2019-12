NBA 2019-2020: i risultati della notte (31 dicembre). I Bucks espugnano Chicago, Washington sorprende Miami

Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione regolare NBA 2019-2020. Continuano a vincere i Milwaukee Bucks, che si confermano ampiamente il miglior team della lega fino a questo punto, mentre i Miami Heat crollano sorprendentemente a Washington. Andiamo a vedere quanto successo.

I Milwaukee Bucks espugnano lo United Center di Chicago con il punteggio finale di 102-123. Decisivo il terzo periodo di gioco, nel quale la franchigia del Wisconsin manda in archivio un parziale di 40-25, costruendosi un vantaggio irrecuperabile per i Bulls. Continua a dare spettacolo Giannis Antetokounmpo, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi, aggiungendo al tabellino anche 6 assist; il top scorer del match è però Khris Middleton, autore di 25 punti. Per il sodalizio dell’Illinois il miglior marcatore è Zach LaVine con 19 punti (ma soltanto 7/23 al tiro dal campo), tallonato da Coby White e Lauri Markkanen, entrambi a quota 18.

I Washington Wizards colgono un sorprendente successo contro i Miami Heat, superandoli alla Capital One Arena per 123-105. Il team della capitale, pur privo del leader tecnico Bradley Beal, gioca un secondo quarto eccellente (parziale di 42-24) e riesce addirittura ad allungare nell’ultimo periodo. Il miglior realizzatore è Jordan McRae (29 punti e 8 assist), ma fanno molto rumore anche i career high di Garrison Matthews (28 punti) e Ian Mahinmi (25 punti); agli Heat non bastano i 27 punti di Jimmy Butler.

Fine di un incubo per gli Atlanta Hawks che ritornano alla vittoria dopo dieci sconfitte consecutive, sbancando Orlando con il punteggio di 93-101. Pur senza Trae Young, i georgiani trovano la forza di portare a termine un’ottima rimonta nel secondo tempo, grazie soprattutto al contributo di Brandon Goodwin (21 punti), Kevin Huerter (19 punti) e Alex Len (doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi). Per i Magic non sono sufficienti i 27 di Nikola Vucevic e i 22 di Evan Fournier. Vittoria esterna con rimonta anche per i Phoenix Suns, che espugnano il campo dei Portland Trail Blazers per 116-122. Per la franchigia dell’Arizona sugli scudi Devin Booker e Kelly Oubre Jr., rispettivamente a segno con 33 e 29 punti; ai Blazers non bastano i 33 di Damian Lillard per evitare la quarta sconfitta di fila.

Partita tiratissima al Target Center di Minneapolis, dove i Minnesota Timbewolves superano dopo un overtime i Brooklyn Nets per 122-115. Vittoria di collettivo per gli uomini di Ryan Saunders, in doppia cifra con ben sei uomini: tra questi risaltano Shabazz Nadier con 24 punti, il rookie Jarrett Culver con 21 e la doppia doppia di Gorgui Dieng (11 punti e ben 20 rimbalzi). Tra i newyorkesi, invece, Spencer Dinwiddie è il top scorer con 36 punti. Successo casalingo anche per gli Utah Jazz, che battono i Detroit Pistons per 104-81, grazie a un secondo tempo dominato in lungo e in largo. Da segnalare le prove di Donovan Mitchell (23 punti), Jordan Clarkson (20 punti) e Rudy Gobert (doppia doppia da 13 punti e 19 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Orlando Magic-Atlanta Hawks 93-101

Washington Wizards-Miami Heat 123-105

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 102-123

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 122-115 (dopo OT)

Utah Jazz-Detroit Pistons 104-81

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 116-122

