NBA 2019-2020, i risultati della notte (4 gennaio): Harden fa volare i Rockets, Boston rischia grosso

Sei le partite andate in scena questa notte nella NBA, con la corsa playoff che ha visto brusche frenate, mentre altre franchigie hanno rischiato grosso fino all’ultimo. In tutto questo, però, spiccano i Rockets e i Lakers, che ingranano la quarta nella Western Conference.

Pesante ko quello subito dai Miami Heat sul campo degli Orlando Magic. Il derby della Florida si chiude con un netto 105-85 che, però, non deve ingannare. Miami resta in partita per tre quarti del match, pur obbligata sempre a inseguire, ma è il parziale di 21-6 nell’ultimo quarto a rendere il ko ancor più pesante. Agli Heat non sono bastati i 23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi di Jimmy Butler e così Boston allunga, mentre per Orlando il successo significa cementare l’attuale ottava posizione.

Rischiano grosso i Boston Celtics contro la cenerentola Atlanta. Vittoria in rimonta per Boston che nel primo quarto si trova anche con un passivo di -18 di fronte a degli ispiratissimi Hawks. Mattatore per Atlanta è Trae Young, con 28 punti e 10 assist, ma i padroni di casa dal secondo quarto vengono trascinati da Jaylen Brown – 24 punti e 10 rimbalzi per lui – Enes Kanter, ma soprattutto da Marcus Smart che ha sostituito l’influenzato Kemba Walker e messo a segno la tripla decisiva a nove secondi dalla fine.

Dà spettacolo, invece, James Harden, che con una tripla doppia fa volare i suoi Houston Rockets oltre lo scoglio Philadelphia 76ers. Anche qui match in rimonta, dopo il 27-20 per Philadelphia a fine primo quarto, ma questione già chiarita all’intervallo, con un parziale di 40-26 per Houston. Come detto, è stata la serata di Harden, alla sua prima tripla stagionale. E di quelle pesanti. 44 punti, 11 rimbalzi e 11 assist per l’uomo simbolo della squadra di Mike D’Antoni che ha anche marcato la tripla decisiva a poco più di un minuto dal termine che ha spento gli ultimi sogni di Phila.

Match a senso unico, invece, quello di Los Angeles tra i Lakers e i New Orleans Pelicans. LeBron James e compagni non lasciano scampo agli avversari, li dominano fin dal primo quarto e solo nell’ultimo periodo si concedono un passivo di 18-30 che non cambia le carte in tavola. E sugli scudi c’è l’ex di turno, Anthony Davis, che mette a segno 46 punti, mentre LeBron si è accontentato di 17 punti, 8 rimbalzi e 15 assist.

Le altre due sfide della notte hanno visto i Portland Trail Blazers espugnare il campo dei Washington Wizards e, così, avvicinare l’ottavo posto dei San Antonio Spurs. Merito dei 35 punti di Damian Lillard, ma anche dei 21 rimbalzi di Hassan Whiteside. Nell’ultima partita, infine, si ferma la striscia vincente dei New York Knicks che vengono rimontati nell’ultimo quarto dai Phoenix Suns grazie ai 38 punti di Devin Booker.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Miami Heat 105-85

Washington Wizards – Portland Trail Blazers 103-122

Boston Celtics – Atlanta Hawks 109-106

Houston Rockets – Philadelphia 76ers 118-108

Phoenix Suns – New York Knicks 120-112

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 123-113

Foto: Lapresse