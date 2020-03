NBA 2019-2020, i risultati della notte (4 marzo): LeVert ne mette 51 e stende i Celtics, 37 di Davis e i Lakers superano i 76ers

Otto le partite che si sono svolte nella notte NBA. Ruba la scena il successo dei Brooklyn Nets sui Boston Celtics, 129-120, con 51 punti di un dominante Caris LeVert. Risultato a sorpresa anche nel match tra i Golden State Warriors e i Denver Nuggets. Infatti, la franchigia della California ha vinto in casa della seconda forza della Western Conference, 116-100, grazie a un parziale di 77-42 negli ultimi 20 minuti di gioco.

Vincono fuori casa anche i San Antonio Spurs, i quali si impongono di misura, 104-103, sul campo degli Charlotte Hornets. I Minnesota Timberwolves, invece, strappano il successo in un match ad altissimo punteggio sul campo dei New Orleans Pelicans. 139-134 il responso finale, con i padroni di casa che devono alzare bandiera bianca nonostante quattro giocatori (Williamson, Ingram, Ball e Holiday) che superano quota 24 punti. Trionfano senza troppi patemi i Los Angeles Clippers, in trasferta, contro gli Oklahoma City Thunder. 109-94 con 25 punti di Kawhi Leonard.

33 punti di Pascal Siakam, uniti ai 28 di Kyle Lowry e ai 26 di Norman Powell permettono ai Toronto Raptors di superare, 123-114, i Phoenix Suns. Anthony Davis mette a referto 37 punti, conditi da 13 rimbalzi, e i Los Angeles Lakers vincono, tra le mura amiche, 107-120 contro i Philadelphia 76ers. I Sacramento Kings, infine, superano 126-133 i Washington Wizards grazie a 31 punti di un rinvigorito DeAron Fox.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (4 marzo)

Brooklyn Nets – Boston Celtics 129-120

Golden State Warriors – Denver Nuggets 116-100

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 104-103

Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 139-134

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 109-94

Toronto Raptors – Phoenix Suns 123-114

Phildelphia 76ers – Los Angeles Lakers 107-120

Washington Wizards – Sacramento Kings 126-133

Foto: Lapresse