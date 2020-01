NBA 2019-2020, i risultati della notte (7 gennaio): Bucks e Celtics ko, Doncic e Jokic danno spettacolo

Nove le partite andate in scena questa notte nell’NBA e non sono mancate le sorprese, con un paio di colpi d’arresto importanti. Nottata amara per gli italiani, con Belinelli e Melli esclusi dalle rotazioni di giornata e Gallinari che perde a Philadelphia nonostante i suoi 18 punti. Impressionanti, invece, ancora una volta le prestazioni di Luka Doncic e Nikola Jokic nelle vittorie di Dallas e Denver.

Iniziamo dai ko più pesanti. Non basta ai Milwaukee Bucks il solito Giannis Antetokounmpo, con 24 punti e 12 rimbalzi, per espugnare il campo dei San Antonio Spurs. Con Marco Belinelli relegato in panchina e con DeMar DeRozan da 25 e 7 assist, gli Spurs dominano il parquet fin dal primo quarto e nel finale rendono il punteggio anche duro per i Bucks. Un primo quarto da incubo costa, invece, caro ai Boston Celtics, che a sorpresa cedono in casa dei Washington Wizards. Tra i padroni di casa spiccano i 27 punti di Ish Smith, mentre a Boston non bastano i 23 e 12 rimbalzi di Jaylen Brown.

Si fermano, dopo cinque successi consecutivi, gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari. A stoppare la striscia vincente i Philadelphia 76ers, che tornano al successo in trasferta dopo quattro ko. Merito del finale di partita, quando i 76ers piazzano il parziale vincente che li rilancia anche in classifica. Per Gallinari, alla fine, 18 punti e 7 rimbalzi a referto, ma non bastano. Ko anche i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, assente però dal parquet, che cadono in casa di misura contro gli Utah Jazz. Mattatore di serata in un incontro equilibratissimo è Bojan Bogdanovic, con 35 punti che fanno la differenza nel 126-128 finale.

Show, ma non è una novità, di Luka Doncic nella sfida tra i suoi Dallas Mavericks ed i Chicago Bulls. Si impongono i texani 118-110 e lo fanno grazie all’undicesima tripla doppia di stagione di Doncic che chiude con 38 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Tornano alla vittoria i Denver Nuggets, e lo fanno in casa di Atlanta con la miglior prestazione di sempre di Nikola Jokic. Il serbo, infatti, dà spettacolo sul parquet degli Hawks e guida Denver grazie ai suoi 47 punti con 16/25 al tiro.

Loading…

Loading…

Nelle altre partite di questa notte vittoria degli Indiana Pacers in casa di Charlotte con 36 punti di T.J. Warren, mentre gli Orlando Magic superano i Brooklyn Nets per 101-89. La squadra di New York sembra non in grado di uscire dalla crisi in cui è piombata, con quella di questa notte che è la sesta sconfitta consecutiva e che rischia di allontanare i Nets dalla zona playoff. Infine, quinto ko consecutivo per i Golden State Warriors, che cedono 111-98 contro i Sacramento Kings, in un match dove solo l’ultimo quarto – finito 34-21 per Golden State – evita ai Warriors una disfatta pesantissima.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Brooklyn Nets 101-89

Charlotte Hornets – Indiana Pacers 104-115

Washington Wizards – Boston Celtics 99-94

Philadelphia 76ers – Oklahoma City Thunder 120-113

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 115-123

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 126-128

Dallas Mavericks – Chicago Bulls 118-110

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 126-104

Sacramento Kings – Golden State Warriors 111-98

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse