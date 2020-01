NBA 2019-2020: i risultati della notte (8 gennaio): Lebron domina New York, Memphis vola con Morant

Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida New York – Los Angeles tra Knicks e Lakers. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i secondi. Risultato finale 87-117 e migliore in campo un Lebron James che ne piazza 31.

La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 punti di Derrick Rose e 23 punti e 20 rimbalzi di una Andre Drummond che potrebbe salutare la franchigia del Michigan a breve. Vincono in trasferta, con il risultato di 101-99, anche i Portland Trail Blazers contro i campioni in carica dei Toronto Raptors. Fondamentali 28 punti del reddivivo Carmelo Anthony.

Servono un supplementare e 28 punti di Chris Paul per permettere a Oklahoma City di vincere 111-103 a Brooklyn contro i Nets. Assente Danilo Gallinari, il quale può comunque sorridere dato il grande momento dei suoi, che ora si trovano in settima posizione a Ovest e hanno ormai un bel vantaggio su tutti gli inseguitori. Gioiscono anche i Sacramento Kings che trionfano in Arizona 114-103 contro degli opachi Phoenix Suns. Miglior marcatore un DeAron Fox da 27 punti.

I giovani Memphis Grizzlies continuano a stupire e, grazie al successo interno odierno, 112-119, contro i Minnesota Timberwolves, si avvicinano ulteriormente all’ottava moneta nella Western Conference. Incanta il rookie Ja Morant, al momento numero uno della sua classe, che ne mette 25 con 7 assist, così come un Dillon Brooks da 28 punti e un Jarren Jackson Jr. da 21.

Loading…

Loading…

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (8 GENNAIO)

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 115-113

Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 101-99

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 111-103

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 112-119

Sacramento Kings – Phoenix Suns 114-103

New York Knicks – Los Angeles Lakers 87-117

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse