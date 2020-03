NBA 2019-2020, il coronavirus mette la lega davanti a un bivio: continuare a giocare a porte chiuse o sospendere la stagione?

Il coronavirus è arrivato anche negli Stati Uniti e la NBA non vuole farsi trovare impreparata. In giornata, stante quanto riporta l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, c’è stato una conference call tra i proprietari delle trenta franchigie e l’owner della Lega Adam Silver e a breve le due parti decideranno se proseguire la stagione a porte chiuse o se sospendere la stagione.



Dai parte dei giocatori ci sarebbe la volontà di continuare la stagione senza perdere partite. Inizialmente, infatti, era stata proprio la NBPA, l’assocazione dei giocatori, a mettersi in contatto con la NBA per cercare delle soluzioni che permettessero di continuare a disputare i match nonostante la situazione delicata.

Foto: Lapresse