NBA 2019-2020, infortunio al tendine d’Achille e stagione finita per Dwight Powell

Brutte notizie per i Dallas Mavericks di Luka Doncic: Dwight Powell, il centro titolare del sodalizio texano, si è fatto male al tendine d’Achille nella partita di questa notte contro i Los Angeles Clippers.

L’infortunio è sembrato da subito molto grave, tanto che Powell è uscito immediatamente dal campo e non è più tornato, e le analisi lo hanno confermato. Il lungo statunitense sarà costretto a fermarsi per l’intera stagione e non lo vedremo in campo prima del prossimo autunno.

Una tegola che non ci voleva per Luka Doncic e compagni, dato che Powell stava facendo un’ottima stagione in ambedue le metà campo e se i numeri tradizionali del pivot non impressionano (9,6 punti a partita più 5,7 rimbalzi), quelli avanzati lasciano decisamente a bocca aperta. Con Dwight in campo, ad esempio, Dallas segnava addirittura 135 punti su 100 possessi.

A questo punto non c’è da sorprendersi se, a meno di un mese dalla trade deadline, i Dallas Mavericks interverranno sul mercato per rinforzare un settore lunghi che, senza Powell e con un Porzingis nuovamente tormentato da piccoli problemi fisici, rischia di diventare il punto debole della squadra texana.

Foto: Lapresse