NBA 2019-2020, Kevin Love e Andre Drummond potrebbero cambiare squadra prima della trade deadline

La trade deadline, ovvero l’ultimo giorno disponibile per fare scambi durante la stagione NBA 2019-2020, è in programma per il 7 febbraio. Dopo le 12.30 di quel giorno, infatti, nessuna squadra potrà fare movimenti di mercato fino al Draft. Due sono i grossi nomi che secondo i vari rumors dovrebbero cambiare squadra prima di quel momento: Andre Drummond e Kevin Love.

Il primo, stante quanto riporta il Detroit Free Press, è molto vicino agli Atlanta Hawks di Trae Young. Il sodalizio della Georgia ha un disperato bisogno di un centro capace di portare una presenza importante sotto canestro e Drummond fa decisamente al caso loro. In cambio i Detroit Pistons, attuale team del pivot statunitense, chiedono una prima scelta protetta e una serie di contratti in scadenza. Un prezzo tutto fuorché esagerato, che lascia pensare che questo movimento di mercato si concretizzerà a breve.

Kevin Love, attualmente ai Cleveland Cavaliers, è stato accostato a più team, ma in pole position ci sono i Portland Trail Blazers. L’ala grande ex Minnesota piace anche ai Phoenix Suns, ma secondo quanto riporta Eric Pincus di Bleacher Report, il sodalizio dell’Arizona vorrebbe prima fare un tentativo per l’azzurro Danilo Gallinari, anche se non è detto che gli Oklahoma City Thunder siano disposti a cedere il Gallo dopo che nelle ultime settimane hanno iniziato a raccogliere un buon numero di successi, tale da permettere loro di occupare, attualmente, la settimana posizione ad Ovest.

Foto: Lapresse