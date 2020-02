NBA 2019-2020: Minnesota pronta a lanciare l’assalto a D’Angelo Russell, ma attenzione a New York

D’Angelo Russell, point guard ex Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, era stato il grande colpo di mercato estivo dei Golden State Warriors, anche se, all’epoca, i maligni già dicevano che la franchigia della California l’avesse preso per scambiarlo durante la stagione. Gli infortuni gravi di Klay Thompson e Steph Curry hanno costretto i vincitori di tre degli ultimi cinque titoli NBA a rivedere le loro ambizioni, dato che da mesi ormai sono fuori dalla lotta per i playoff. Per questo motivo, a tre giorni dalla deadline, sembra veramente molto probabile che Russell possa fare le valigie.

Alla finestra, secondo quanto riporta l’insider di Yahoo Shams Charania, ci sono i Minnesota Timberwolves, i quali, da tempo, sono sulle tracce di D’Angelo. Al momento, tuttavia, le due squadre non si sono ancora accordate sul prezzo, dato che i Warriors chiedono ai T-Wolves sia la prima scelta che avranno al prossimo draft sia una prima 2021 o 2022. Un prezzo che la franchigia di Minneapolis giudica congruo solo nel caso Golden State accettasse di mettere delle protezioni sulle pick.

Sembra, però, che i T-Wolves dovranno fare attenzione anche alla concorrenza dei New York Knicks, i quali hanno intenzione di riportare Russel nella Grande Mela offrendo un pacchetto comprendente Kevin Knox, scelta numero 8 del draft NBA 2018. Ricordiamo, inoltre, che Russell, in queste prime 32 partite giocate, viaggia a 23,8 punti a partita e 6,3 assist

Foto: Matteo Marchi