NBA 2019-2020: problemi alla schiena per Anthony Davis, il lungo dei Lakers salterà il match con Dallas

Stante quanto riporta l’insider di Yahoo! Sport Shams Charania, Anthony Davis, lungo dei Los Angeles Lakers, stasera non prenderà parte al match che vedrà la sua franchigia contrapposta a i Dallas Mavericks di Luka Doncic per via di alcuni forti dolori alla schiena.

Una brutta tegola per i Californiani, attualmente primi nella Western Conference, che si vedono così costretti a rinunciare al loro miglior marcatore (Davis viaggia a 27 punti a partita) in un match molto ostico contro l’attuale sesta forza dell’Ovest. Ad ogni modo, i Lakers preferiscono evidentemente non rischiare che la situazione si aggravi, dato che Davis è storicamente un giocatore che tende a farsi male, seppur mai in maniera grave, molto spesso.

Il posto di Davis in quintetto, questa notte, verrà preso da Kyle Kuzma, giocatore che era atteso a un ruolo molto importante, ovvero quello di terza bocca da fuoco dietro proprio a Davis e a Lebron James, ma che al momento sta deludendo e potrebbe essere scambiato a breve (si vocifera di una trade coi Kings che in cambio darebbero il serbo Bogdan Bogdanovic).

Foto: Lapresse