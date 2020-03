NBA 2019-2020: Steph Curry si allena coi Santa Cruz Warriors. Il ritorno si avvicina

Il ritorno in campo di Steph Curry si avvicina. Il due volte MVP, il quale si è infortunato a inizio stagione, in giornata si è allenato coi Santa Cruz Warriors, franchigia di G-League dei suoi Golden State Warriors. Kevin Danna, telecronista del sodalizio californiano che ha assistito all’allenamento, riporta che Curry inizialmente ha sbagliato alcuni tiri, ma, dopo qualche minuto, è entrato in ritmo e ha cominciato a segnare con costanza.

Benché il team che ha vinto tre titoli nell’ultimo lustro non abbia più nulla da chiedere a questa stagione ove, a causa dell’addio di Kevin Durant e dei molteplici infortuni, ha perso gran parte dei match disputati, l’idea di tenere Curry fuori fino al prossimo ottobre è stata scartata. Il playmaker potrebbe rientrare già questo venerdì, nell’incontro riedizione delle ultime finals contro i Toronto Raptors.



Foto: Lapresse