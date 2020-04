NBA 2020, Adam Silver: “Per tutto aprile non si potrà prendere una decisione. Prossime valutazioni a maggio”

Ad aprile la NBA non riprenderà. Questo è il sunto di quanto dichiarato da Adam Silver, il commissioner della lega professionistica americana, che ha messo in chiaro il fatto che soltanto a partire da maggio si potrà pensare a valutare cosa fare della stagione in maniera seria.

Silver, parlando con Ernie Johnson della TNT, ha affermato che non ci sono attualmente le condizioni per tornare in campo e ha detto a tutti che per il mese di aprile non si potrà nemmeno pensare di prendere una decisione. A maggio ci saranno scenari più chiari. Nel frattempo continuerà il lavoro sui possibili scenari di prosecuzione della stagione. In un mondo ideale, ci sarebbe la conclusione della regular season e poi la disputa dei playoff, ma si parla, appunto, di un mondo ideale, non di quello attuale.

La NBA è ferma dal 12 marzo a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus e della positività di Rudy Gobert degli Utah Jazz, cui ne sono seguite diverse altre in differenti momenti.

Foto: LaPresse