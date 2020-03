NBA 2020: anche Donovan Mitchell positivo al coronavirus, è il secondo giocatore degli Utah Jazz dopo Rudy Gobert

Seconda positività al coronavirus COVID-19 in NBA, e anche in questo caso è un giocatore degli Utah Jazz il protagonista, suo malgrado. Si tratta di Donovan Mitchell, guardia della franchigia di Salt Lake City che stava viaggiando a 24.2 punti di media prima della sospensione, 14° miglior dato in questo senso dell’intera lega.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, storico insider di ESPN per la NBA, la storia è profondamente legata a quella del primo giocatore nel cui corpo è stato trovato il virus, il suo compagno di squadra Rudy Gobert, centro francese che nelle ultime cinque stagioni ha messo insieme oltre due stoppate di media a gara. Gobert, infatti, avrebbe toccato in maniera del tutto incurante di ogni rischio altri giocatori e oggetti a loro appartenenti nello spogliatoio, pochi giorni prima di questo doppio test positivo.

A seguito della diagnosi effettuata su Gobert, la NBA ha sospeso la disputa delle partite non più tardi di mezz’ora dopo tale annuncio, mentre erano già in corso trattative per far disputare a porte chiuse gli incontri (cosa che avrebbe trovato la resistenza di New York Knicks, Indiana Pacers e Houston Rockets, come riferisce sempre Wojnarowski).

Foto: LaPresse