NBA 2020: carriera a rischio per Chandler Parsons dopo un incidente in auto

La carriera in NBA di Chandler Parson è a fortissimo rischio. Il giocatore degli Atlanta Hawks è rimasto vittima di un incidente stradale mentre tornava dall’allenamento.

I rappresentanti legali di Chandler Parsons hanno rilasciato un comunicato per informare che il giocatore ha riportato infortuni seri e permanenti e che dunque mettono a rischio la sua carriera. Nell’incidente è stata coinvolta un’altra vettura ed il conducente è stato arrestato per guida in stato di ebrezza.

Queste le dichiarazioni dell’avvocato di Parsons: “Ha riportato lesioni multiple e gravi, tra cui una lesione tendinea ad una spalla, danni causati da un trauma cranico e alla colonna vertebrale. Chandler Parsons ha subito dei gravi danni fisici in un incidente che non avrebbe mai dovuto verificarsi”

