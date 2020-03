NBA 2020: Christian Wood positivo al test per il Coronavirus. Terzo caso nella lega americana

Arrivano novità dagli Stati Uniti per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Nella NBA, ferma dopo i casi di positività di Rudy Gobert e successivamente di Donovan Mitchell degli Utah Jazz, è emerso un nuovo positivo, ovvero il 24enne dei Detroit Pistons Christian Wood.

Si tratta del primo giocatore non di Utah ad aver contratto il virus, segno inequivocabile di un contagio allargato. Di fatti, Wood aveva giocato il 7 marzo proprio contro Utah, realizzando 30 punti e stabilendo il proprio record realizzativo in carriera. Le sue medie sono di: 3.1 punti, 6.3 rimbalzi in questa stagione, la sua quarta nel campionato professionistico di basket negli Usa.

BREAKING: Christian Wood has tested positive for the coronavirus, via The Athletic. pic.twitter.com/yDURPXWJT2 — Legion Hoops (@LegionHoops) March 15, 2020

Foto: LaPresse