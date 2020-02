NBA 2020: Danilo Gallinari e Miami Heat, accordo sempre più vicino

A poche ore dalla deadline per tutte le trade di mercato NBA, prevista per le ore 21 di oggi, nell’immensa ragnatela delle trattative in seno alla massima lega professionistica americana c’è anche quella che riguarda Danilo Gallinari, attualmente agli Oklahoma City Thunder.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, storico volto di ESPN per la NBA, il Gallo sembra ormai prossimo a cambiare franchigia, trasferendosi ai Miami Heat. Pat Riley, nella tela che sta tessendo con grande cura, si sta premurando di portare a Miami anche Andre Iguodala, attualmente ai Memphis Grizzlies. Per quest’ultimo ci sono più dettagli: il contratto sarebbe un biennale da 30 milioni di dollari.

La trade a tre (un fatto molto comune in NBA) potrebbe essere confermata nelle prime ore del mattino americano, corrispondenti al pomeriggio italiano, mentre già questa notte numerosissimi movimenti si sono verificati e altri sarebbero desiderati. A quest’ultima categoria appartiene il tentativo dei Los Angeles Lakers di prendere Dennis Schroder sempre dai Thunder, che però non sono molto intenzionati a lasciarlo partire.

