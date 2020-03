NBA 2020: i risultati della notte (11 marzo). Caduta a sorpresa dei Lakers, Celtics ai playoff. Belinelli decisivo contro Dallas

Serata ricca di basket negli Stati Uniti d’America, dove si sono disputate nove partite della regular season di NBA 2019-2020. Sorprende la battuta d’arresto casalinga dei Los Angeles Lakers, mentre i Boston Celtics si qualificano ufficialmente per i playoff. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano.

Il risultato più sorprendente della notte giunge dallo Staples Center di Los Angeles, dove i Lakers vengono sconfitti in volata dai Brooklyn Nets per 102-104. A trascinare il team newyorkese al colpo grosso è Spencer Dinwiddie, autore di 23 punti e del canestro decisivo a 28” dal termine; da rimarcare anche la performance di Caris LeVert, che si ferma a quota 22. I californiani interrompono così la striscia di quattro vittorie consecutive ma rimangono saldamente in vetta alla Western Conference: il rammarico deriva soprattutto dal finale, nel quale prima LeBron James (top scorer del match con 29 punti e 12 rimbalzi) e poi Anthony Davis (26 punti) non riescono a mandare a bersaglio i tiri che sarebbero valsi rispettivamente la parità e la vittoria.

I Boston Celtics espugnano Indiana con il punteggio di 111-114 ed ottengono così la matematica qualificazione ai playoff. Prova di collettivo per la franchigia del Massachussets, contraddistinta dal quintetto titolare in doppia cifra: spiccano Jayson Tatum, miglior realizzatore dell’incontro con 30 punti, e Gordon Hayward, in doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi. Ai Pacers non bastano le prestazioni maiuscole di Domantas Sabonis e Victor Oladipo, rispettivamente a quota 28 e 27 punti. Successo di fondamentale importanza per i San Antonio Spurs, che si aggiudicano il derby texano con Dallas per 119-109. Decisivo il rientro di LaMarcus Aldridge, che trascina i bianconeri con 24 punti; partita di grande spessore anche per il nostro Marco Belinelli, che trova una significativa iniezione di fiducia con i 16 punti realizzati. Ai Mavericks non è sufficiente Luka Doncic da 38 punti, mentre la prestazione di Kristaps Porzingis non è all’altezza delle aspettative (9 punti con 4/15 al tiro).

Si rialzano gli Houston Rockets che, dopo ben quattro ko di fila, battono a domicilio i Minnesota Timberwolves per 117-111 e riprendono la loro marcia verso i playoff. A prendersi la squadra sulle spalle nel momento più difficile sono i giocatori di maggiore carisma, ossia James Harden e Russell Westbrook: il primo è il miglior realizzatore dell’incontro con 37 punti, il secondo contribuisce alla causa con 27. Sull’altra sponda, inutile lo sforzo di D’Angelo Russell, autore di 28 punti. Vittoria in scioltezza per i Los Angeles Clippers, che sbancano il Chase Center di San Francisco con il punteggio di 107-131. Risultato messo in cassaforte già nel primo tempo, chiuso dal team di Doc Rivers avanti di 28 punti: tra i sette uomini in doppia cifra, il capopopolo è sempre Kawhi Leonard (23 punti). Per i Warriors assente Stephen Curry, il top scorer è Dragan Bender con 23 punti.

A vincere la sfida tra le ottave in classifica a Ovest ed Est sono gli Orlando Magic, che superano in trasferta i Memphis Grizzlies con il punteggio di 115-120. La rimonta della franchigia della Florida porta le firme di Terence Ross e Michael Carter-Williams, a segno rispettivamente con 24 e 20 punti in uscita dalla panchina. Per i padroni di casa da sottolineare la performance maiuscola di Jonas Valanciunas, che realizza una doppia doppia da 27 punti e 16 rimbalzi. A beneficiare della sconfitta dei Grizzlies sono i Portland Trail Blazers, che battono per 121-105 i Phoenix Suns e continuano ad inseguire l’ottavo posto della Western Conference. Prova importante di tutto il quintetto del team dell’Oregon, con quattro giocatori sopra i 20 punti (il top scorer è Damian Lillard con 25) e Hassan Whiteside in doppia doppia. Per i Suns losing effort di Devin Booker, autore di 29 punti.

A chiudere il quadro della nottata ci sono i successi interni di Washington e Chicago, rispettivamente contro New York e Cleveland. I Wizards si impongono per 122-115 e sono letteralmente presi per mano da Bradley Beal, che realizza 40 punti e lancia il difficile inseguimento all’ottavo posto della Eastern Conference. I Bulls, invece, hanno la meglio per 108-103 e interrompono così una striscia di tre sconfitte consecutive: decisivo Coby White, autore di 20 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Indiana Pacers – Boston Celtics 111-114

Washington Wizards – New York Knicks 122-115

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 108-103

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 117-111

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 115-120

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 119-109

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 121-105

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 107-131

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 102-104

