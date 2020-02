NBA 2020, i risultati della notte (12 febbraio). Belinelli vince il derby col Gallo. Successo anche per Melli

Ancora una notte di NBA, ancora una notte molto italiana sui parquet d’America, con cinque partite che si sono giocate nella notte e in campo le squadre di Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Niccolò Melli, ma anche altre sfide fondamentali in chiave playoff. Andiamo a scoprire che cos’è successo.

Il derby azzurro tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli viene vinto dal giocatore dei San Antonio Spurs, che espugnano Oklahoma City per 106-114. Serata non delle migliori per Gallinari, che ferma il suo score a soli 15 punti e 8 rimbalzi, numeri più che dignitosi, ma lontani dalla media di quest’anno dell’azzurro. Belinelli resta in campo 15 minuti con un rimbalzo in un match dove spiccano i 25 a testa di LaMarcus Aldridge e Dejounte Murray per gli Spurs, mentre per i Thunder ci sono i 31 punti di Chris Paul.

Vittoria netta per i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, in striscia positiva da tre partite e che sognano un clamoroso rientro nella corsa playoff. Battuti 138-117 i Portland Trail Blazers, con una rimonta iniziata nel secondo quarto e che ha portato i Pelicans fino al +26, per Nick Melli 29 minuti in campo, 10 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. 31, invece, i punti di un sempre più decisivo Zion Williamson.

Due le sfide d’alta classifica nella notte. A Philadelphia i 76ers battono i Los Angeles Clippers per 110-103 in un match sempre guidato dai padroni di casa. Non bastano ai Clippers i 30 punti e 9 assist di Kahwi Leonard, con Philadelphia che vede sia Joel Embiid sia Ben Simmons chiudere con 26 punti marcati. Cadono anche i Boston Celtics, battuti in trasferta dagli Houston Rockets di Mike D’Antoni. Finisce 116-105, con 42 punti e 7 assist per James Harden e 10 rimbalzi per Russell Westbrook. Chiude la nottata la vittoria per 126-114 dei Washington Wizards sui Chicago Bulls.

Loading…

Loading…

Questi i risultati della notte NBA:

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 110-103

Washington Wizards-Chicago Bulls 126-114

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 106-114

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 138-117

Houston Rockets-Boston Celtics 116-105