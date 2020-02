NBA 2020, i risultati della notte (2 Febbraio): LeBron James guida i Lakers. Strepitoso Lillard, vincono anche i Clippers e Boston

Sono dieci le partite della notte NBA. Dopo la sconfitta nel giorno del ricordo di Kobe Bryant, i Los Angeles Lakers tornano alla vittoria (sicuramente dedicata alla loro leggenda) contro i Sacramento Kings. Finisce 129-113 con LeBron James che mette a referto una tripla doppia da 15 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Importanti anche i 21 punti di Anthony Davis e i 19 di Avery Bradley, mentre a Sacramento non sono bastati i 24 punti di De’Aron Fox e i 22 di Buddy Hield.

Non vincono solo i Lakers, ma successo anche per i Clippers, che in casa superano 118-106 i Minnesota Timberwolves grazie ad una prestazione combinata davvero eccezionale di Kawhi Leonard e Paul George. Il primo chiude con 31 punti, mentre il secondo ne aggiunge altri 21, che permettono a Los Angeles di contrastare un Karl-Anthony Towns da 32 punti e 12 rimbalzi.

Momento semplicemente straordinario per Damion Lillard. La stella di Portland guida i Blazers ad un’altra vittoria significativa dopo quella contro i Lakers dell’altra notte. Questa volta a cadere sono gli Utah Jazz per 124-107 con un Lillard fantastico da 51 punti e 12 assist. A lui si aggiunge anche un Hassan Whiteside da 17 punti e 21 rimbalzi, mentre a Utah non bastano i 25 punti di Donovan Mitchell.

Netta vittoria dei Boston Celtics nella sempre sentita sfida con i Philadelphia 76ers. Finisce 116-95 per la squadra di Brad Stevens, che aveva allungato già alla prima sirena (32-19). Miglior marcatore del match Jaylen Brown con 32 punti (anche 9 rimbalzi), ma in casa Boston ci sono anche i 25 di Jayson Tatum. Per Philadelphia si “salva” solo Ben Simmons, che chiude con 23 punti e 9 rimbalzi.

Restando nella Eastern Conference successo per i Miami Heat, che tengono il passo dei Boston Celtics (stesso identico record). Miami ha vinto in casa degli Orlando Magic 102-89 con 24 punti di Jimmy Butler. Cadono, invece a sorpresa gli Indiana Pacers, sconfitti davanti al proprio pubblico dai New York Knicks per 92-85 con gli ospiti trascinati dai 28 punti di Marcus Morris Sr.

Solo un punto in quindici minuti di gioco per Marco Belinelli nel successo dei suoi San Antonio Spurs contro gli Charlotte Hornets per 114-90. Nonostante l’assenza di Luka Doncic, che si protrarrà per tutta la prossima settimana, vincono i Dallas Mavericks per 123-100 sugli Atlanta Hawks con 27 punti di Jalen Brunson.

Vittorie anche di Golden State sui Cleveland Cavaliers (131-112, 22 punti di Glenn Robinson III) e di Washingont su Brooklyn (113-107, 34 punti di Beal).

RISULTATI NBA 2 FEBBRAIO

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 118-106

Indiana Pacers – New York Knicks 85-92

Orlando Magic – Miami Heat 89-102

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 112-131

Washington Wizards – Brooklyn Nets 113-107

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 116-95

Dallas Mavericks – Atlanta Hawks 123-100

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 114-90

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 113-129

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 124-107

andrea.ziglio@oasport.it

Foto: LaPresse