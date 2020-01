NBA 2020, i risultati della notte (2 gennaio): LeBron James dominante, Antetokounmpo trascina Milwaukee

Sono quattro le partite di una notte NBA vissuta nel ricordo dell’ex Commisioner David Stern, morto a 77 anni a New York dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale qualche settimana fa. Stern ha reso l’NBA una delle leghe sportive più importanti ed influenti al mondo in questi ultimi quarant’anni, lasciando poi la sua carica nel 2014 ad Adam Silver.

Tornando al campo ed alle partite giocate, quarta vittoria consecutiva dopo il ko natalizio per i Milwaukee Bucks, che superano di misura 106-104 i Minnesota Timberwolves. Partita che si è risolta nei minuti finali con l’allungo decisivo dei padroni di casa arrivato grazie alle triple di Connaughton ed Antetokounmpo. Proprio il greco è stato il miglior marcatore, chiudendo con una doppia doppia da 32 punti e 17 rimbalzi, mentre a Minnesota non sono bastati i 22 punti di Shabazz Napier.

Altro assoluto protagonista della notte NBA è stato LeBron James. Dominante il numero 23 dei Lakers nel successo di Los Angeles sui Phoenix Suns per 117-107. Il nativo di Akron chiude con una tripla doppia da 31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, supportato anche da un Anthony Davis da 26 punti e 11 rimbalzi. Los Angeles sembrava in pieno controllo dopo un primo quarto chiuso sul 43-17 ed un vantaggio all’intervallo di 33 punti (74-41). Nel secondo tempo i Lakers si sono rilassati e Phoenix è arrivata anche fino al -7 trascinata da Devin Booker, 32 punti.

Miglior momento della stagione per i New York Knicks, che ottengono la terza vittoria consecutiva dopo aver sconfitto i Portland Trail Blazers per 117-93. Si decide tutto nell’ultimo quarto, dominato dai padroni di casa, che costruiscono un parziale di 34-16. Ventidue punti a testa per Mitchell Robinson e Julius Randle, che ci aggiunge anche 13 rimbalzi, mentre ai Blazers non bastano i 26 punti dell’ex Carmelo Anthony.

Chiudiamo con la vittoria degli Orlando Magic per 122-101 sui Washington Wizards. Decisivi i 25 punti, uscendo dalla panchina, per DJ Augustin e la doppia doppia di Nikola Vucevic (20 e 12 rimbalzi). Purtroppo per Orlando c’è da segnalare il brutto infortunio al ginocchio occorso a Jonatha Isacc proprio ad inizio partita.

Questo il riepilogo dei risultati

Washington Wizards – Orlando Magic 101-122

New York Knicks – Portland Trail Blazers 117-93

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves 106-104

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 117-107

Foto: LaPresse