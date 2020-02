NBA 2020, i risultati della notte (21 febbraio): Trae Young da record, vincono Milwaukee, Philadelphia e Houston

Dopo la pausa per l’All Star Game di Chicago, riparte la regular season NBA. Nella notte si sono giocate sei partite e tra queste c’è stata la comoda vittoria dei Milwaukee Bucks sui Detroit Pistons (126-106). La squadra con il miglior record della lega ha dominato, chiudendo già i conti all’intervallo (70-41). Ottima prestazione di Giannis Antetokounmpo, autore di una doppia doppia da 33 punti e 16 rimbalzi, mentre per Detroit il migliore è stato Christian Wood con 18 punti e 11 rimbalzi.

I prossimi avversari di Milwaukee saranno i Philadelphia 76ers in un match sicuramente molto atteso. I Sixers, intanto, hanno conquistato il loro quarto successo consecutivo, superando dopo un tempo supplementare i Brooklyn Nets per 112-104. Senza Ben Simmons, è Joel Embiid a fare la voce grossa sul parquet con 39 punti e 16 rimbalzi, oltre alla stoppata decisiva su Chandler allo scadere dell’ultimo quarto. Fondamentali per Philadelphia anche i 19 punti dalla panchina di Alec Burks, decisivo nel supplementare; mentre a Brooklyn non sono bastati i 25 punti di Caris LeVert e i 22 di Joe Harris.

Super prestazione di Trae Young, che mette a referto per la prima volta in carriera 50 punti. E’ una notte da record quella della stella degli Atlanta Hawks, che diventa il primo giocatore dal 1976-1977 per numero di volte sopra i 40 punti nelle sue prime due stagioni in NBA. Sono già undici, superato Shaquille O’Neal (10) e dietro di lui ci sono leggende come Michael Jordan (7) e LeBron James (6).

Tornando alla partita c’è stata la vittoria di Atlanta per 129-124 contro i Miami Heat. Un successo arrivato anche in rimonta, con il parziale di 39-27 nell’ultimo quarto dei padroni di casa. A Miami non è bastata la doppia doppia da 28 punti e 19 rimbalzi di Bam Adebayo.

Tutto davvero troppo facile per gli Houston Rockets contro quello che resta dei Golden State Warriors. Finisce 135-105 per la squadra di Mike D’Antoni, trascinata dalle doppie doppie delle sue stelle: James Harden chiude con 29 punti e 10 assist, mentre Russell Westbrook firma 21 punti e 10 assist.

Vincono in volata i Sacramento Kings sui Memphis Grizzlies (129-125) grazie soprattutto ai 32 punti di Harrison Barnes e ai 26 di De’Aron Fox. Successo anche degli Charlotte Hornets per 103-93 contro i Chicago Bulls con 25 punti di Malik Monk.

RISULTATI NBA 21 FEBBRAIO

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 106-126

Atlanta Hawks – Miami Heat 129-124

Chicago Bulls – Charlotte Hornets 93-103

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 112-104 d.t.s

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 129-125

Golden State Warriors – Houston Rockets 105-135

