NBA 2020, i risultati della notte (22 gennaio): i Clippers battono Dallas, scintille Leonard-Doncic

Nella notte era in programma un solo match dell’NBA, ma era uno di quelli che promettevano spettacolo ed emozioni. All’American Airlines Center, infatti, sono scesi sul parquet i Dallas Mavericks e i Los Angeles Clippers, due delle squadre favorite per la lotta al titolo. E la sfida non ha deluso l’attesa, con il match che è stato combattuto fino alla fine e con le due star di serata, Kahwi Leonard e Luka Doncic, che hanno messo in mostra tutto il loro repertorio.

A imporsi, alla fine, sono stati gli ospiti, i Los Angeles Clippers, che hanno battuto Dallas 110-107. Il tutto dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 24-24, mentre nella seconda frazione Leonard e compagni sono scappati via. I Mavericks hanno concesso troppo, i californiani hanno sfiorato il +15 e sono andati all’intervallo avanti 60-49. Non si sono arresi, però, i texani che nella ripresa hanno ripreso il filo del discorso e nel quarto quarto sono riusciti anche a sorpassare i Clippers. Ma lo sforzo è stato pagato alla fine e allo sprint a vincere è stata Los Angeles.

Ma, come detto, questa notte non era solo Mavericks-Clippers, ma anche Kawhi Leonard vs Luka Doncic. E se a festeggiare è stato l’ex di Toronto, la sfida tra le due stelle è finita praticamente in parità, con un match fotocopia. Per Leonard, infatti, 36 punti e 11 rimbalzi, mentre Doncic sfiora l’ennesima tripla doppia con 36 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Ma oltre a Leonard e Doncic sono altri due i nomi a spiccare, nel bene o nel male, nella notte di Dallas. Il primo è quello di Landry Shamet, che con due triple negli ultimi minuti rimette in carreggiata i Clippers e tiene Dallas a distanza. Il secondo, purtroppo, è quello di Dwight Powell, che crolla a terra nel primo quarto e dice addio al resto della stagione per la rottura del tendine d’Achille.

RISULTATI NBA 22 GENNAIO

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 107-110

Foto: LaPresse