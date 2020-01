NBA 2020, i risultati della notte (23 gennaio): Belinelli fa suo il derby con Melli, brutto ko dei Clippers

Si sono disputati nella notte 12 match dell’NBA e in scena è andato anche il derby tutto italiano tra Pelicans e Spurs, cioè tra Melli e Belinelli. Ma non solo, perché in campo è sceso anche Danilo Gallinari, mentre andavano in scena vittorie inaspettate, domini confermati e un esordio atteso da mesi.

Partiamo dagli Oklahoma City Thunder, impegnati a Orlando in un match potenzialmente ostico. E, infatti, soffrono Gallinari e compagni per avere la meglio dei Magic e alla fine si impongono 114-120. Per l’azzurro 12 punti con 4/11 al tiro, mentre i Thunder faticano a gestire il vantaggio contro una squadra più modesta per tutta la partita, e solo nel finale danno la zampata vincente. Vittoria convincente, invece, per i Toronto Raptors contro i Philadelphia 76ers per 107-95. Vittoria maturata nella ripresa, dopo aver inseguito a lungo, e decisa dai 22 punti realizzati da Fred VanVleet. Curiosità, a segno per i canadesi sono andati solo sei giocatori, ma tutti in doppia cifra.

Non era il match clou di serata, ma l’attenzione di tutti era puntata su New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, match vinto dagli Spurs per 117-121. Era, infatti, l’esordio di Zion Williamson, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft. Zion fatica a entrare in partita, complice anche l’emozione, ma nell’ultimo quarto dà spettacolo, segna 17 punti con 4/4 da tre punti e quasi dà la vittoria a New Orleans. Si impongono, invece, gli Spurs e, dunque, Marco Belinelli vince il derby con Niccolò Melli. I due azzurri non sono stati però protagonisti, con otto punti segnati da Belinelli, mentre Melli è sceso in campo solo una manciata di secondi nel finale.

Crollano i Los Angeles Clippers ad Atlanta e il ko per 102-95 con gli Hawks fa notizia. Non solo perché i Clippers erano favoriti d’obbligo alla vigilia, ma anche perché dilapidano un vantaggio di 21 punti. Pesano le assenze di Kahwi Leonard, Paul George e Patrick Beverley e Los Angeles deve affidarsi ai 30 punti di Montrezl Harrel, che però non bastano. Dai Clippers al Lakers, c’è una Los Angeles che sorride. Al Madison Square Garden, contro i New York Knicks, LeBron James e compagni si impongono 92-100, con 28 punti di Anthony Davis, ma è tutto facile contro New York.

Loading…

Loading…

Tornano a ruggiere i Rockets di Mike D’Antoni, e dopo quattro ko consecutivi si impongono sui Denver Nuggets per 121-105. Mattatori sono James Harden, con 27 punti, e Russell Westbrook, che mette a segno 28 punti, 16 rimbalzi e 8 assist. Il resto della notte ha visto i Miami Heat soffrire più del previsto contro Washington, ma imporsi per 134-129, mentre i Boston Celtics demoliscono i Memphis Grizzlies 119-95. Decisivo il terzo quarto chiuso 41-19, con Jayson Tatum miglior marcatore di giornata con 23 punti.

Restando in zona playoff, vince Detroit che batte i Sacramento Kings per 127-106 con 23 punti di Christian Wook, mentre i Chicago Bulls si impongono sui Minnesota Timberwolves per 117-110, con i Bulls che volano nel primo tempo ma poi rischiano, mentre Minnesota si aggrappa ai 40 punti di Karl-Anthony Towns, ma non basta. Infine, vincono gli Indiana Pacers in casa dei Phoenix Suns per 87-112 con 25 punti di T.J. Warren, e dominano gli Utah Jazz in casa dei Golden State Warriors, battuti 96-129.

RISULTATI NBA 23 GENNAIO

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 114-120

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 107-95

Detroit Pistons – Sacramento Kings 127-106

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 102-95

Miami Heat – Washington Wizards 134-129

New York Knicks – Los Angeles Lakers 92-100

Boston Celtics – Memphis Grizzlies 119-95

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 117-110

Houston Rockets – Denver Nuggets 121-105

Phoenix Suns – Indiana Pacers 87-112

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 117-121

Golden State Warriors – Utah Jazz 96-129

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse